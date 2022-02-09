وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية تنظيم معرض للاستثمار في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي أحمد الني، اليوم الأربعاء، تنظيم مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين، خلال لقاء جمعهما بمقر المجلس في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور السفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك.وهنأ العسيلي أحمد الني بمناسبة توليه منصب الأمين العام، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة له.وناقش الجانبان المحاور الخاصة بعقد المؤتمر، ومساهمة مجلس الوحدة في دعوة المستثمرين العرب لحضور المؤتمر والاستثمار في فلسطين، إضافة الى تسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين ومنها قطاعي الطاقة المتجددة والاتصالات وغيرها من القطاعات الواعدة.وأكد العسيلي أهمية تناول الإصلاحات التشريعية والقانونية، لافتًا الى إصدار قانون فلسطيني للشركات يعد الأهم للبدء بالأعمال، علاوةً على عدد من الحوافز المتاحة وفق قانون تشجيع الاستثمار.وأشار الى البنية التحتية الاستثمارية والتي تضم المناطق الصناعية والتي توفّر بيئة جاذبة للاستثمار في فلسطين.بدوره، أكد الأمين العام الاستعداد الكامل للمساهمة في عقد المؤتمر، والعمل المشترك مع دولة فلسطين ومع الدول العربية لإنجاز غايات هذا المؤتمر والترويج له وتشجيع الاستثمار في فلسطين.ويأتي هذا اللقاء، على هامش ترؤس الوزير العسيلي وفد دولة فلسطين المشارك في اجتماعات أعمال الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد بالجامعة العربية.