شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي: تحقيق (دوتشيه فيله) المستقل في مزاعم معاداة السامية "منحاز ومعيب وخطير"

الأورومتوسطي: تحقيق (دوتشيه فيله) المستقل في مزاعم معاداة السامية "منحاز ومعيب وخطير"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء قرار (دوتشيه فيله) طرد خمسة صحفيين من أصول عربية بعد تحقيق منحاز استمر شهرين في مزاعم معاداة السامية.

وحذر "الأورومتوسطي" في بيان صحافي اليوم الأربعاء من أن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى فتح الباب على مصراعيه لتصعيد حملة التطهير ضد العرب في وسائل الإعلام الألمانية.

وكانت (دوتشيه فيله) فتحت تحقيقًا خارجيًا مستقلًا في كانون الأول/ديسمبر الماضي حول مزاعم بمعاداة السامية ضد بعض موظفي القسم العربي بالإضافة لمتعاونين خارجيين مستقلين، على إثر حملة تشهير عنصرية ضد الصحافيين العرب في وسائل الإعلام الألمانية العام الماضي قادتها وسائل إعلام يمينية وأفراد على صلة باليمين المتطرف.

وشارك في لجنة التحقيق وزيرة العدل السابقة، "زابينه لويتهويزر – شنارينبيرغر"، وهي سياسية ألمانية من الحزب الديمقراطي الحر (يمين-وسط)، و"أحمد منصور"، وهو عالم نفس إسرائيلي المولد، مؤيد بشدة لإسرائيل ومعروف بكونه أحد أبرز منتقدي الإسلام في ألمانيا.

وقدمت اللجنة تقريرها يوم الإثنين الماضي، غير أنه لم يتضمن أي دليل على معاداة الموظفين المطرودين للسامية، ولكنه اتهم بعض موظفي (دوتشيه فيله) وشركائهم وضيوفهم بالإدلاء بتعليقات على حساباتهم الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها ترقى إلى معاداة السامية أو إنكار الهولوكوست.

وطالبت اللجنة بتوجيه إرشادات أوضح للموظفين وشركاء البث، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة في التدريب والتوظيف.

وقام فريق "الأورومتوسطي" القانوني بمراجعة وفحص تقرير اللجنة، ووجد عدة مشاكل تقوض نتائجه، وخلص إلى أن إطار عمل التقرير وتحليله وتوصياته تحتوي على أدلة عديدة على التحيز لصالح إسرائيل ضد الفلسطينيين.
 
تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست

يعتمد التقرير على إطار عمل معيب من خلال اتخاذ تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) المختلف عليه والمثير للجدل كنقطة انطلاق له في عملية التقييم. وتعرض التعريف في السنوات الأخيرة لانتقادات حادة كونه يستخدم كسلاح لسحق الخطاب المؤيد للفلسطينيين والمساواة بين النقد المشروع للأعمال والسياسات الإسرائيلية ومعاداة السامية.

ويمكن رؤية هذه المشكلة بوضوح في تقرير (دوتشيه فيله)، فعلى سيل المثال، يستشهد معدو التقرير بمقال نُشر باللغة الألمانية على موقع (دوتشيه فيله) الإلكتروني عن "النكبة الفلسطينية" عام 1948، كمثال على معاداة السامية لأنه يقول أن النكبة بدأت عشية تأسيس دولة إسرائيل. وبحسب تعريف التحالف، فإن مجرد الإشارة إلى أن تأسيس إسرائيل قد تسبب في النكبة الفلسطينية هو أمر معاد للسامية، لأنه يدعو إلى التشكيك في حق إسرائيل في الوجود.

كذلك، انتقد التقرير مقالًا يتهم المستوطنات الإسرائيلية بإفشال حل الدولتين ويصف نشاط الفصائل الفلسطينية بـ "الكفاح السياسي"، مضيفًا بأنه ينبغي على دوتشيه فيله أن تلقي باللوم على الدول العربية فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين، وأن تُرجع فشل عملية السلام "لإرهاب فتح وحماس" من أجل "الارتقاء إلى مستوى التقارير النوعية".

ويوصي التقرير دوتشيه فيله باستخدام تعريف التحالف الموسع في إرشاداتها للموظفين وفي "صياغة المهام المتعلقة بالمنطقة الناطقة بالعربية" وأن يوقع جميع موظفي وشركاء دوتشيه فيله على اعتماد تعريف التحالف ويتم اعتباره "مُلزمًا قانونًا".

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