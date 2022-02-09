رئيس البرلمان العربي يهنئ فتوح بعد توليه رئاسة المجلس الوطني

رام الله - دنيا الوطنهنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، روحي فتوح، بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الوطني بدولة فلسطين.وأكد العسومي، حرص البرلمان العربي على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الفلسطيني والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم ، مشددا على حرص البرلمان العربي على مواصلة جهوده في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات، دفاعاً عن قضية الشعب الفلسطيني ودعماً لحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن أمنياته للمجلس الوطني الفلسطيني بالتوفيق في النهوض بمسؤولياته الوطنية والدستورية، بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني في التقدم والازدهار.