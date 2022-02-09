فصائل المقاومة بغزة: تم عقد اجتماع "مهم" على مستوى قيادي

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، صباح اليوم الأربعاء،

اجتماعاً طارئاً.





وقالت فصائل المقاومة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها عقدت اجتماعاً "مهماً" على مستوى قيادي، مشيرة إلى أن المجتمعين اتفقوا على تفعيل ومأسسة إطار فصائل المقاومة، لـ "يستمر في أداء دوره الوطني بشكل أكبر خدمة لشعبنا وقضيتنا الوطنية، جنباً إلى جنب مع فصائل شعبنا كافة".





ودعت فصائل المقاومة جميع أبناء شعبنا وقواه المختلفة إلى مزيد من التكاتف والتوحد في مواجهة الاحتلال وجرائمه، وإلى مزيد من العمل والضغط لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني في إطار وطني جامع يضم الجميع ولا يستثني أحداً.

رام الله - دنيا الوطن