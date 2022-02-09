(مكان): مسؤول سوداني يزور إسرائيل منذ مطلع الأسبوع الجاري





وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن كُشف النقاب اليوم عن أن مبعوثاً للمكون العسكري في السودان، يزور إسرائيل منذ مطلع الأسبوع الجاري، في اطار مساعي الجانبين لتوطيد العلاقات بينهما.



وتضيف (مكان) أن المبعوث السوداني عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بضمنهم مسؤولين من وزارة الخارجية.





ورفض الناطق بلسان وزارة الخارجية في حديثه لقناة (مكان)، إضافة المزيد من التفاصيل في هذا الشأن، فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية، وديوان رئيس الوزراء، التعليق على الخبر.



وكانت بعثة أمنية إسرائيلية، وفي إطار الاتصالات بين الجانبين زارت العاصمة السودانية الخرطوم قبل عدة أسابيع.





وأعلنت إسرائيل والسودان قبل عامين استعدادهما لتطبيع العلاقات بينهما، إلا أن هذا الإعلان اقتصر فقط على تصريحات غير رسمية.





رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولاً سودانياً يزور إسرائيل منذ مطلع الأسبوع الجاري.