شؤون فلسطينية

طالع: قرارات "مهمة" للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة برئاسة الدعليس

طالع: قرارات "مهمة" للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة برئاسة الدعليس
عصام الدعاليس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، اليوم الأربعاء، عدة قرارات "مهمة".

يأتي ذلك بعد اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته مساء اليوم الأربعاء، برئاسة عصام الدعليس.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، اعتماد مبلغ 570 ألف دولار، لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، لاستكمال مشروع تخزين الوقود بمعبر رفح التجاري، وتمديد العمل لمدة عام بمشروع التشغيل الحكومي المؤقت من قوائم المسجلين بوزارة العمل، لعدد 400 وظيفة خدماتية وحرفية، حسب احتياج الوزارات.

كما قررت الموافقة على العرض المقدم لتوليد 5 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال حرق النفايات، والاستفادة منها بتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، وعلى صرف مبلغ 24 ألف دولار لصالح وزارة العدل، لاستيفاء شراء أجهزة خاصة بتجهيزات المعمل الجنائي، بما مجموعه 208 ألف دولار.

كما وافقت لجنة متابعة العمل الحكومي، على توفير عدد 100 وظيفة ممرض، لصالح وزارة الصحة على بند التشغيل المؤقت لمدة شهر، تعزيزاً لجهودها في التصدي للموجة الرابعة من جائحة (كورونا).

وقررت ؜تكليف وزارة المالية بتغطية النفقات التشغيلية والاحتياجات الرأسمالية لصندوق النفقة التابع لمجلس القضاء الشرعي.

ما تم إقرار توصيات لجنة دراسة المكافآت والحوافز للموظفين، واعتماد لائحة انتقال الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وفق المحددات بين ديوان الموظفين العام والدوائر الحكومية الأخرى. 

كما تمت الموافقة على تفعيل الآلية المحوسبة وإيقاف كافة الإجراءات الورقية المتبعة حاليا في نظام الصرف من المستحقات للموظفين الحكوميين، وعلى إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، بناء على طلبهم.

كما قررت المصادقة على تشكيل اللجنة العلمية لمبيدات الآفات الزراعية، برئاسة وزارة الزراعة وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية والخبراء، واعتماد توصيات وزارة الزراعة، بشأن استيراد بيض التفريخ من جمهورية مصر العربية.

وقررت تخصيص مبلغ قيمته (25 ألف دولار) لتنفيذ استطلاعات رأي حول رضا المواطنين عن أداء وخدمات بلديات قطاع غزة.

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