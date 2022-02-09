دولي

ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان.. الولايات المتحدة تتحدث عن تطورات إيجابية

ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان.. الولايات المتحدة تتحدث عن تطورات إيجابية
ترسيم حدود بحرية لبنان إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وصفت السفارة الأميركية في بيروت، اللقاء الذي جمع اليوم المبعوث الأمريكي عاموس هوخشتاين والسفيرة الامريكية في بيروت، مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون حول قضية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بـ "المثمر".

وقالت السفارة، في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن التوصل الى اتفاق على هذه القضية يمكنه أن يساهم في تحقيق الازدهار في لبنان.

وبدوره أكد قائد الجيش اللبناني، أن المستوى العسكري لبلاده يدعم أي قرار تتخذه السلطات السياسية في هذا الموضوع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ومن المقرر أن يلتقي هوخشتاين أيضا الرئيس اللبناني، ميشال عون ورئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

وكان المبعوث الأمريكي قد حذر من انه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق فستكون التداعيات صعبة جدا على لبنان، لأن هناك فترة حساسة بوصول لبنان الى مستوى منخفض جداً من توليد الطاقة، واذا أصبحت قطاعات الرعاية الصحية والمطار والمواد الغذائية والمياه مهددة، فستكون هناك تداعيات كبيرة. 

وشدد هوكشتاين على أن الجميع يريد مساعدة لبنان ليسلك المسار الصحيح ويجب أن يكون وضع لبنان الاقتصادي أفضل، وفق تعبيره.

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