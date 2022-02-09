عاجل

  • غزة:لجنة متابعة العمل الحكومي توافق على صرف 24 ألف دولار لوزارة العدل لشراء أجهزة خاصة بتجهيزات المعمل الجنائي

  • غزة: لجنة متابعة العمل الحكومي تقرر تمدد العمل لمدة عام بمشروع التشغيل الحكومي المؤقت لـ(400) وظيفة خدماتية وحرفية

  • إعلام إسرائيلي: عدد من الفلسطينيين تسللوا لغلاف غزة وحاولوا الاستيلاء على معدات عسكرية بمنطقة الحدود شرق وسط القطاع

  • غزة: لجنة متابعة العمل الحكومي تعتمد (570 ألف دولار) لوزارة الأشغال لاستكمال مشروع تخزين الوقود بمعبر رفح

شؤون فلسطينية

فيديو.. إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث "غير معتاد" وقع شرق وسط القطاع

فيديو.. إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث "غير معتاد" وقع شرق وسط القطاع
جنود الاحتلال في غلاف غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بأن حدثاً "غير معتاد" وقع شرق منطقة وسط قطاع غزة. 

وقال موقع (حدشوت حموت): "في الدقائق الأخيرة وقع حدث غير معتاد شرق منطقة وسط قطاع غزة".

ووفق موقع (حدشوت بتاخون سدي)، فإن عدداً من الفلسطينيين تسللوا إلى غلاف غزة، وحاولوا الاستيلاء على معدات عسكرية في منطقة الحدود شرق "وسط القطاع"، ولم ينجحوا في ذلك.

وأضاف الموقع بأن الفلسطينيين ألقوا زجاجة حارقة باتجاه مركبة هندسية وفروا عائدين إلى القطاع، مما ألحق أضرارا جسيمة في المركبة، ولم تقع إصابات.

كما أفاد (راديو الجنوب) الإسرائيلي، بأنه تم إغلاق مدخل إحدى مستوطنات غلاف غزة، فيما تقوم قوات كبيرة حاليا بعمليات تمشيط، خوفاً من وجود فلسطيني قرب السياج في احدى مستوطنات غلاف غزة.


 


أخبار ذات صلة

أريحا: اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم عين السلطان

أريحا: اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم عين السلطان

الاحتلال يسلم تسعة إخطارات وقف عمل عمل وبناء جنوب شرق نابلس

الاحتلال يسلم تسعة إخطارات وقف عمل عمل وبناء جنوب شرق نابلس

الوزير غنيم: سيتم البدء بتنفيذ نظام التعرفة ونظام إنشاء مرافق المياه

الوزير غنيم: سيتم البدء بتنفيذ نظام التعرفة ونظام إنشاء مرافق المياه

(كشف جديد): الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

(كشف جديد): الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الخارجية: التطبيق الفوري لقرارات المركزي رد شعبنا على جرائم الاحتلال المتواصلة

الخارجية: التطبيق الفوري لقرارات المركزي رد شعبنا على جرائم الاحتلال المتواصلة

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

صور.. تشييع جثمان القيادي بحماس زياد الظاظا

صور.. تشييع جثمان القيادي بحماس زياد الظاظا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أريحا: اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم عين السلطان

أريحا: اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم عين السلطان

الاحتلال يسلم تسعة إخطارات وقف عمل عمل وبناء جنوب شرق نابلس

الاحتلال يسلم تسعة إخطارات وقف عمل عمل وبناء جنوب شرق نابلس

الوزير غنيم: سيتم البدء بتنفيذ نظام التعرفة ونظام إنشاء مرافق المياه

الوزير غنيم: سيتم البدء بتنفيذ نظام التعرفة ونظام إنشاء مرافق المياه

الخارجية: التطبيق الفوري لقرارات المركزي رد شعبنا على جرائم الاحتلال المتواصلة

الخارجية: التطبيق الفوري لقرارات المركزي رد شعبنا على جرائم الاحتلال المتواصلة

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

منوعات

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور&#34;يا باطل يا عصام&#34;

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور"يا باطل يا عصام"

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

باسم سمرة يعتذر علنا لتركي آل شيخ..بعد وصف محمد صبحي بـ(مشخصاتي)

باسم سمرة يعتذر علنا لتركي آل شيخ..بعد وصف محمد صبحي بـ(مشخصاتي)

كورونا تزور يسرا للمرة الثانية من نفس العام وتؤجل أحلامها السعيدة

كورونا تزور يسرا للمرة الثانية من نفس العام وتؤجل أحلامها السعيدة

(مراد علمادر وأبو شهاب) مشروع عمل جديد يولد في تركيا

(مراد علمادر وأبو شهاب) مشروع عمل جديد يولد في تركيا

تسريبات تفضح شيرين وحسام حبيب معا من جديد

تسريبات تفضح شيرين وحسام حبيب معا من جديد

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

عربي

سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة

سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة

مبعوث سوداني في إسرائيل لتعزيز العلاقات

مبعوث سوداني في إسرائيل لتعزيز العلاقات

شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية