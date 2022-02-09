فيديو.. إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث "غير معتاد" وقع شرق وسط القطاع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بأن حدثاً "غير معتاد" وقع شرق منطقة وسط قطاع غزة.



وقال موقع (حدشوت حموت): "في الدقائق الأخيرة وقع حدث غير معتاد شرق منطقة وسط قطاع غزة".



ووفق موقع (حدشوت بتاخون سدي)، فإن عدداً من الفلسطينيين تسللوا إلى غلاف غزة، وحاولوا الاستيلاء على معدات عسكرية في منطقة الحدود شرق "وسط القطاع"، ولم ينجحوا في ذلك.



وأضاف الموقع بأن الفلسطينيين ألقوا زجاجة حارقة باتجاه مركبة هندسية وفروا عائدين إلى القطاع، مما ألحق أضرارا جسيمة في المركبة، ولم تقع إصابات.



كما أفاد (راديو الجنوب) الإسرائيلي، بأنه تم إغلاق مدخل إحدى مستوطنات غلاف غزة، فيما تقوم قوات كبيرة حاليا بعمليات تمشيط، خوفاً من وجود فلسطيني قرب السياج في احدى مستوطنات غلاف غزة.











رام الله - دنيا الوطن