الاحتلال يسلم تسعة إخطارات وقف عمل عمل وبناء جنوب شرق نابلس





رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تسعة إخطارات وقف عمل عمل وبناء، في قرية قريوت جنوب شرق نابلس.وقال الناشط في مقاومة الاستيطان بشار قريوتي، إن سلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية المعروفة بمنطقة "الدبابيس"، وسلمت تسعة إخطارات وقف بناء لتسعة منازل ومنشآت بينها عمارة سكنية مكونة من ثماني شقق، وحظيرة أغنام، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار إلى أن 14 عائلة تسكن هذه المنازل، ويقع بعضها في المناطق المصنفة (ب)، وحاصلة على تراخيص من الحكم المحلي، منوها إلى أن هذا هو الإخطار الثالث الذي يتلقاه الأهالي بوقف العمل والبناء.وأوضح قريوتي أنه جرى استهداف هذه المنطقة بالفترة الأخيرة بشكل كبير من المستوطنين الذين حاولوا منع المواطنين العمل بأراضيهم، كما جرى الاعتداء بالضرب على الأهالي بالمنطقة واقتلاع الأشجار.