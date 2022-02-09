عربي

سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة

سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم يبتال أميرو إن هناك تطورات إيجابية بين بلاده والسودان في قضايا مثل سد النهضة والحدود.

ولفت بيان لوزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إلى أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، اجتمع اليوم مع السفير الإثيوبي في الخرطوم، لمناقشة عدة ملفات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأشار البيان إلى أن السفير الإثيوبي أكد "أن هناك عدداً من التطورات الإيجابية بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الخلافية مثل سد النهضة و قضية الحدود ، وذلك على ضوء زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة إلى أديس أبابا مؤخراً، ولقائه بعدد من المسؤولين الإثيوبيين".

وأضاف "أن العلاقات مع السودان تظل استراتيجية واستثنائية"، مبينا "جاهزية بلاده لمناقشة القاضية كافة بعيداً عن التصعيد الإعلامي وذلك عبر الحوار والتواصل الإيجابي".

من جانبه، هنأ وزير الخارجية السوداني المسؤول الإثيوبي على استعادة الأمن في بلاده، موضحا أنه " مهما حدث من خلافات، فلا ينبغي أن تتوقف قنوات التواصل المباشر".

والاثنين الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنظيره الجيبوتي إسماعيل عمر ‏جيلة، رغبة بلاده في التوصل إلى حل قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة الإثيوبي.‏

وأشار السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع والرئيس الجيبوتي بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن تطرق خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إلى "تطورات سد النهضة الإثيوبي، والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا لقواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن".

وكانت المفاوضات حول سد النهضة قد تعثرت العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث [إثيوبيا، ومصر، والسودان]، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.

وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

أخبار ذات صلة

تحرك عاجل للسلطات المغربية بعد وفاة الطفل ريان في البئر

تحرك عاجل للسلطات المغربية بعد وفاة الطفل ريان في البئر

مبعوث سوداني في إسرائيل لتعزيز العلاقات

مبعوث سوداني في إسرائيل لتعزيز العلاقات

شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;محمد&#34;.. المولود الجديد للأمير حمزة بن الحسين

"محمد".. المولود الجديد للأمير حمزة بن الحسين

&#34;رؤيا&#34; الأردنية تدرس مقاضاة (دويتشه فيله) بعد قرار وقف التعامل معها بسبب &#34;معاداة السامية&#34;

"رؤيا" الأردنية تدرس مقاضاة (دويتشه فيله) بعد قرار وقف التعامل معها بسبب "معاداة السامية"

لحل أزمة الرحلات الجوية.. دبي تمهل إسرائيل حتى نهاية فبراير الجاري

لحل أزمة الرحلات الجوية.. دبي تمهل إسرائيل حتى نهاية فبراير الجاري

وكالة: اشتباكات مع الحوثيين بالقرب من الحدود السعودية تخلف عشرات القتلى والجرحى

وكالة: اشتباكات مع الحوثيين بالقرب من الحدود السعودية تخلف عشرات القتلى والجرحى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا

إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا

الاحتلال يسلم تسعة إخطارات وقف عمل عمل وبناء جنوب شرق نابلس

الاحتلال يسلم تسعة إخطارات وقف عمل عمل وبناء جنوب شرق نابلس

الوزير غنيم: سيتم البدء بتنفيذ نظام التعرفة ونظام إنشاء مرافق المياه

الوزير غنيم: سيتم البدء بتنفيذ نظام التعرفة ونظام إنشاء مرافق المياه

الخارجية: التطبيق الفوري لقرارات المركزي رد شعبنا على جرائم الاحتلال المتواصلة

الخارجية: التطبيق الفوري لقرارات المركزي رد شعبنا على جرائم الاحتلال المتواصلة

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

منوعات

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور&#34;يا باطل يا عصام&#34;

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور"يا باطل يا عصام"

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

باسم سمرة يعتذر علنا لتركي آل شيخ..بعد وصف محمد صبحي بـ(مشخصاتي)

باسم سمرة يعتذر علنا لتركي آل شيخ..بعد وصف محمد صبحي بـ(مشخصاتي)

كورونا تزور يسرا للمرة الثانية من نفس العام وتؤجل أحلامها السعيدة

كورونا تزور يسرا للمرة الثانية من نفس العام وتؤجل أحلامها السعيدة

(مراد علمادر وأبو شهاب) مشروع عمل جديد يولد في تركيا

(مراد علمادر وأبو شهاب) مشروع عمل جديد يولد في تركيا

تسريبات تفضح شيرين وحسام حبيب معا من جديد

تسريبات تفضح شيرين وحسام حبيب معا من جديد

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

عربي

سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة

سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة

مبعوث سوداني في إسرائيل لتعزيز العلاقات

مبعوث سوداني في إسرائيل لتعزيز العلاقات

شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية