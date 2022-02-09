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مبعوث سوداني في إسرائيل لتعزيز العلاقات

مبعوث سوداني في إسرائيل لتعزيز العلاقات
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر مطلع لوكالة (رويترز)، اليوم الأربعاء: "إن مسؤولا سودانيا يزور إسرائيل حاليا سعيا لتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأفاد المصدر أن المبعوث السوداني وصل إلى إسرائيل في بداية الأسبوع الجاري، فيما لم يصدر تأكيد بعد من المتحدثين باسم الحكومتين الإسرائيلية والسودانية.

وأعلنت إسرائيل والسودان في 2020 أنهما ستقيمان علاقات بشكل طبيعي.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، وخلال زيارة وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم، وقع السودان اتفاق ابراهام للتعايش السلمي الذي يمهد الطريق أمام إقامة العلاقات مع إسرائيل.

وينص الاتفاق على ترسيخ التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام، والعمل على الوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم عبر التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة.

وفي نيسان/ أبريل 2021، أجاز السودان مشروع قانون بإلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958"، مؤكدا موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

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