الوزير غنيم: سيتم البدء بتنفيذ نظام التعرفة ونظام إنشاء مرافق المياه

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم مدير عام مصلحة مياه محافظة رام الله والقدس السيد عبد الخالق الكرمي لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بعمل المصلحة، وبحث آفاق العمل المستقبلية لتطوير مصلحة المياه المسؤولة عن تقديم خدمة المياه لمناطق امتيازها.حيث أطلع الكرمي الوزير غنيم على الخطط والمشاريع التطويرية في مصلحة المياه في مجال تزويد كميات المياه بين التجمعات لتحسين وصول الخدمة من خلال إنشاء خطوط ناقلة وتأهيل شبكات مياه التي أعدتها المصلحة بما فيها تأهيل الآبار.وفي هذا الإطار أكد المهندس غنيم على أهمية البرامج والمشاريع التي تقوم بها مصلحة المياه في منطقة امتيازها، وهذا يتطلب العمل على توفير الدعم اللازم لضمان تحسين تزويد الخدمة ووصولها لجميع المناطق المستهدفة، مؤكداً في هذا الإطار أنه بعد مصادقة مجلس الوزراء على نظام التعرفة الموحد، ونظام إنشاء المرافق المائية والتراخيص فإن سلطة المياه قد قامت بإعداد الإجراءات اللازمة للبدء الفوري بتنفيذها وهو ما سينعكس على عمل مصلحة المياه سواء من خلال تطبيقها لنظام التعرفة أو من خلال البدء بتحويل المصلحة الى مرفق حسب النظام والقانون وخطة إصلاح قطاع المياه التي تنفذها سلطة المياه.من جانبه ثمن الكرمي العمل بهذه الخطوات التي تصب في مصلحة المواطن، وتنعكس على عمل المصلحة من خلال ضمان ديمومة عملها وتطويره.