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شؤون فلسطينية

(كشف جديد): الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

(كشف جديد): الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، غداً الخميس.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة العاشرة والمتأخرين من الكشف السابق، بالاضافة الى الحافلتين الاولى والثانية حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2022/8)، بالاضافة الى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/6).

وطالبت الوزارة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6 صباح غدٍ الخميس في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مشددة على ضرورة التزامهم بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وفي السياق، أشارت الوزارة إلى أن إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأوضحت أن مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات على النحو التالي: 

- الخميس 2/10: فحص الحافلات (باقي 2 حتى 4).

- الأحد 2/13: فحص الحافلات (5-7).

- الإثنين 2/14: فحص الحافلات (8-10).

الكشف الجديد رقم (2022/8)


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