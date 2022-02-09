شؤون فلسطينية

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، رئيسة البرلمان لجمهورية ليتوانيا فيكتوريا أوميليتو نيلسن، بحضور رئيس مكتب تمثيل جمهورية ليتوانيا في فلسطين بيرتاس فنكيتيس، وأعضاء في البرلمان اللتواني ايمالينوس زينجريز ولوكاس سافيكاس.

وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي عقب اللقاء: "تشرفت باستقبال رئيسة برلمان لتوانيا، وبحثنا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأطلعناها والوفد المرافق على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية، وتباحثنا في عدة أمور للحفاظ على حل الدولتين وانهاء الاحتلال، وحق شعبنا في العيش بدولته المستقلة المتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة وعاصمتها القدس".

وأضاف اشتية: "هناك العديد من مجالات التعاون وتعزيزها بين البلدين كالتعاون بين الجامعات، بالإضافة الى استقبال رجال أعمال ومستثمرين لتوانيين لإقامة مشاريع مشتركة مع نظرائهم الفلسطينيين".

من جانبها قالت نيلسن: "العلاقات بين لتوانيا وفلسطين تتقدم تدريجيا، وأكدنا خلال الاجتماع الاستمرار في تعزيز التعاون ما بين البلدين خاصة في قطاع التعليم والثقافة والتنمية والاقتصاد، ونقدم الدعوة للرياديين الفلسطينيين للقدوم الى لتوانيا، والاستفادة من تجربة وخبرة لتوانيا في العلوم والتكنولوجيا".

وأكدت نيلسن موقف بلادها الثابت من دعم حل الدولتين ودعم عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.







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