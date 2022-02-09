إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأصيب، ظهر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وسط دعوات للمقاومة للرد على جرائم الاحتلال.وخرج العشرات من طلبة الجامعات في الخليل في مسيرة احتجاجية منددة بجريمة الاحتلال في نابلس، والتي ارتقى خلالها ثلاثة شهداء أمس.وقالت مصادر محلية إنّ شابًّا على الأقل أصيب برصاصة معدنية في قدمه، والعشرات بالاختناق بقنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال المتمركزة على أحد الحواجز العسكرية في شارع الشهداء وسط المدينة.وطالب الطلاب المتظاهرون، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، بمحاسبة الاحتلال وملاحقته دوليًّا على جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.وفي السياق، هتف متظاهرون، وسط رام الله، باسم قائد كتائب القسام محمد الضيف، ودعوا إلى تصعيد المقاومة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، ردا على اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس.وتشهد عدد من مدن الضفة إضرابًا تجاريًّا حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة، المنتمين لكتائب شهداء الأقصى، وهم أدهم مبروكة ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط، والذين ارتقوا برصاص قوة خاصة إسرائيلية بمدينة نابلس شمال الضفة الثلاثاء.ومؤخرًا تصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وبات جنود الاحتلال والمستوطنين يتعرضون بشكل يومي لهجمات مسلحة أو رشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، ردًّا على جرائمهم المتواصلة في أنحاء الضفة.