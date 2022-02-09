الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنطالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الأمم المتحدة بتوفير حماية فورية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال من عمليات القتل والابادة والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال .وقال بيان أصدرته الهيئة تعقيباً على جريمة القتل التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق ثلاثة فلسطينيين في نابلس، أن هذه الجريمة هي بمثابة إصدار حكم بالإعدام وتنفيذه بالميدان بصورة همجية ووحشية.وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعها المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة والتعليمات الصادرة لجنود الاحتلال باستباحة الدم الفلسطيني تحت ذرائع أمنية واهية.وأضاف البيان أن هذه الجريمة تصنف ضمن الجرائم ضد الانسانية كجريمة حرب مكتملة الأركان الجرمية استنادا الى البند 6 ب من نظام محكمة الجنايات الدولية والتي تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.ودعا البيان الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها وعدم تمكينها من الافلات من العقاب وإلى ممارسة الولاية القضائية الشاملة في هذه الدول ووضع قادة الاحتلال على لوائح مجرمي الحرب.وحذر البيان من ان استمرار صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم هو بمثابة تصريح لاسرائيل لمواصلة ارتكاب هذه الجرائم.