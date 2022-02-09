الخارجية: ندعو المواطنين لعدم التعامل مع مكاتب خدمات تدعي الوساطة بينهم وبين سفاراتنا

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الخارجية والمغتربين، المواطنين، إلى عدم التعامل مع أي مكتب خدمات يدعي أنه وسيط بين المواطن وسفارات أو قنصليات دولة فلسطين لدى أي دولة بالعالم.وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الوزارة وسفارات دولة فلسطين وقنصلياتها تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر، ودون حاجتهم لأي وسيط، وتحرص على هذه العلاقة المباشرة بينها وبينهم.وأضاف أن وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات دولة فلسطين تقوم بإنجاز المعاملات القنصلية لجميع أبناء شعبنا في الوطن والشتات وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة، بطريقة تليق بكرامتهم.وأوضح أن الوزارة تقدم هذه الخدمة للمواطنين بشفافية ودقة، خاصة ما يتصل بتجربتها في إنجاز المعاملات القنصلية لأبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية في ظل إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.