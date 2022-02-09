شؤون فلسطينية

بلدية غزة: سنبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار بشارع عبد القادر الحسيني

بلدية غزة: سنبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار بشارع عبد القادر الحسيني
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت بلدية غزة أنها ستشرع مطلع الأسبوع القادم بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار في شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المحيطة ضمن مشروع أكبر يهدف إلى حل مشكلة تجمع مياه الأمطار في فصل الشتاء في المنطقة المحيطة بمسجد الكنز، وإعادة إصلاح المنطقة المتضررة من العدوان الإسرائيلي في شارع الوحدة.

وأكدت البلدية أن أعمال المشروع في شارع عبد القادر الحسيني ستكون على مدار الساعة بهدف إنجازها قبل شهر رمضان الفضيل بهدف إتاحة المجال أمام أصحاب المحال التجارية في الشارع للاستفادة من الموسم التجاري في الشهر المبارك وقبيل عيد الفطر السعيد.

وأضافت أن المشروع الأكبر يشمل إنشاء ممر خرساني على طول الشارع لتصريف مياه الأمطار، وخط آخر لمياه الصرف الصحي، وتطوير المنطقة المحصورة بين تقاطع شارعي سعيد العاص (مسجد الكنز) وعبد القادر الحسيني لحل مشكلة تجمع المياه في المنطقة، إضافة إلى إعادة إصلاح المنطقة المتضررة من العدوان الإسرائيلي في شارع الوحدة.

تفاصيل المشروع وأفاد رئيس قسم الإشراف في البلدية م. محمد أبو مرق بأن الممر الخرساني لتصريف مياه الأمطار المزمع إنشاؤه ضمن المشروع يمتد على طول شارع عبد القادر الحسيني من تقاطع شارع الوحدة شمالاً وحتى تقاطع شارع عمر المختار جنوباً، بطول 430 متراً وبعرض وارتفاع 2 متر، ثم وصله بخط آخر سيتم إنشاؤه من تقاطع شارع عمر المختار مروراً بحديقة الجندي المجهول وصولاً إلى تقاطع شارعي عمر المختار وشارل ديغول غرباً بطول 600 متر وبقطر متر واحد حيث سيتم ربطه بشبكة تصريف المياه الموجودة في التقاطع.

وأوضح أبو مرق أنه سيتم أيضاً إنشاء خط صرف صحي جديد في شارع عبد القادر الحسيني إلى جانب الممر الخرساني بنفس طول الممر وبقطر يبلغ 630 ملم بهدف تحسين قدرة شبكة الصرف الصحي في المنطقة، وكذلك سيتم عمل وصلات الصرف الصحي مع الخط الجديد، وتمديد شبكات مياه في الشوارع المحيطة بالمنطقة بهدف تجديد الشبكة وتحسين كفاءتها.

وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً تطوير شارع أحمد عبد العزيز في المنطقة المحصورة بين تقاطع شارعي سعيد العاص (مسجد الكنز) شرقاً وعبد القادر الحسني غرباً بهدف حل مشكلة تجمع مياه الأمطار في المنطقة، حيث سيتم إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار وشبكة أخرى للصرف الصحي، وتعديل منسوب المنطقة المنخفضة في الشارع.

وأكد أنه سيتم إعادة رصف جميع المناطق التي سيتم حفرها لتنفيذ المشروع في شارع عبد القادر الحسين وحديقة الجندي المجهول، وشارع عمر المختار، والمنطقة المذكورة في شارع أحمد عبد العزيز، وكذلك صيانة الأرصفة وحجر الجبهة.

صيانة الأضرار

وبين أنه سيتم أيضاً ضمن المشروع إعادة إصلاح المنطقة المتضررة في شارع الوحدة والمحصورة بين تقاطعي شارع سعيد العاص شرقاً (معهد الأمل للأيتام) وحتى تقاطع شارع عبد القادر غرباً، والتي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، حيث سيتم خلع البلاط الذي تم تركيبه بعد العدوان لتسهيل الحركة في الشارع، ثم إعادة إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في المنطقة ثم إعادة رصف المنطقة المذكورة بمادة الإسفلت الساخن وصيانة الأرصفة وحجر الجبهة.

وأوضح أن المشروع يجري تنفيذه بتمويل من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بقيمة مليون و600 ألف دولار فيما تبلغ مدة إنجاز المشروع القانونية 5 شهور من تاريخ بدء التنفيذ.

ولفت النظر إلى التنسيق مع شرطة المرور والنجدة بهدف تنسيق إغلاق وفتح الشوارع المستهدفة في المشروع وتوفير شوارع بديلة للسائقين ضمن خطة مرورية لتسهيل الحركة المرورية وتوفير شوارع بديلة خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأكد رئيس قسم الإشراف أن المشروع يمثل نقلة نوعية كونه سيحل مشكلة تصريف مياه الأمطار في شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المحيطة به والتي تشهد تجمعاً للمياه في أوقات المنخفضات وسيساهم في تطوير البنية التحتية في المناطق المذكورة والتي سيتم العمل بها ضمن المشروع.


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