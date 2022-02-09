شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: تردد إدارة بايدن بتنفيذ التزاماتها يؤجج الصراع

الخارجية الفلسطينية: تردد إدارة بايدن بتنفيذ التزاماتها يؤجج الصراع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن شعبنا يرفض التسليم بالاحتلال والاستيطان كواقع معاش، ويرفض أيضاً نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي ليس فقط لفضح جرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد شعبنا، وإنما أيضاً لفرض عقوبات دولية على إسرائيل كقوة احتلال، ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمنيين أو مستوطنين.

وأدانت جرائم وانتهاكات الاحتلال وعناصره الاستيطانية الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وفي مقدمتها المجزرة البشعة التي ارتكبتها فرق الموت الإسرائيلية بالأمس في قلب مدينة نابلس، والتي أعقبتها سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم والاعتداءات الاستفزازية التي نفذتها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية في عموم الضفة الغربية المحتلة، سواء ما يتعلق بهجماتهم العنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين والتي أدت بقرية بيسان شرق بيت لحم إلى إصابة المسن السبعيني محمد عبد الفتاح شلالدة، واعتداءاتهم على المركبات الفلسطينية المارة في شوارع الضفة الغربية المحتلة، وإقدامهم على إعطاب وتكسير مركبات فلسطينية في بلدة دير جرير في محافظة رام الله، وهجماتهم المتواصلة على المواطنين في منطقة شمال غرب نابلس، وما تعرضت له بلدة برقة بالأمس من هجمات وحشية وبلدة بيتا وحوارة وغيرها من المواقع.

وأشارت الخارجية إلى استمرار عمليات الاستيلاء على الأراضي وعمليات هدم المنازل والمنشآت وخزانات المياه كما حدث في بيت دجن وجيوس ونحالين، وكما يحدث يومياً في الأغوار ومسافر يطا.

وحملت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم اليومية، وعن تداعياتها ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع.

وحذرت الخارجية، المجتمع الدولي ومجالسه ومنظماته الحقوقية والإنسانية المختصة من مغبة التعامل مع هذه الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات، أو أنها أصحبت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي بالتالي وقفة دولية جادة، بما يخفي حجم المعاناة والآلام التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء تلك الجرائم، بصفتها خروقات صارخة للقانون الدولي وعدوان مباشر على مبادئ حقوق الإنسان.

ورأت أن تردد الإدارة الأميركية في تنفيذ التزاماتها والوهم الذي يعتري موقفها الرافض للاستيطان وضعف ضغوطاتها على دولة الاحتلال وتقاعس مجلس الأمن الدولي عن الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، باتت تساهم في تأجيج وتوتير ساحة الصراع.

ــــــ

أخبار ذات صلة

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

غزة: تشييع جثمان القيادي بحماس &#34;زياد الظاظا&#34;

غزة: تشييع جثمان القيادي بحماس "زياد الظاظا"

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية

الخارجية: ندعو المواطنين لعدم التعامل مع مكاتب خدمات تدعي الوساطة بينهم وبين سفاراتنا

الخارجية: ندعو المواطنين لعدم التعامل مع مكاتب خدمات تدعي الوساطة بينهم وبين سفاراتنا

بلدية غزة: سنبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار بشارع عبد القادر الحسيني

بلدية غزة: سنبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار بشارع عبد القادر الحسيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية

بلدية غزة: سنبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار بشارع عبد القادر الحسيني

بلدية غزة: سنبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار بشارع عبد القادر الحسيني

&#34;حماية&#34;: الإعدامات الميدانية لم تتوقف ونطالب بتحقيق دولي بجريمة إعدام ثلاثة شبان

"حماية": الإعدامات الميدانية لم تتوقف ونطالب بتحقيق دولي بجريمة إعدام ثلاثة شبان

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يسيج أراض جرفها سابقًا شرق بيت لحم

الاحتلال يسيج أراض جرفها سابقًا شرق بيت لحم

منوعات

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

باسم سمرة يعتذر علنا لتركي آل شيخ..بعد وصف محمد صبحي بـ(مشخصاتي)

باسم سمرة يعتذر علنا لتركي آل شيخ..بعد وصف محمد صبحي بـ(مشخصاتي)

كورونا تزور يسرا للمرة الثانية من نفس العام وتؤجل أحلامها السعيدة

كورونا تزور يسرا للمرة الثانية من نفس العام وتؤجل أحلامها السعيدة

(مراد علمادر وأبو شهاب) مشروع عمل جديد يولد في تركيا

(مراد علمادر وأبو شهاب) مشروع عمل جديد يولد في تركيا

تسريبات تفضح شيرين وحسام حبيب معا من جديد

تسريبات تفضح شيرين وحسام حبيب معا من جديد

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

عربي

شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;محمد&#34;.. المولود الجديد للأمير حمزة بن الحسين

"محمد".. المولود الجديد للأمير حمزة بن الحسين

&#34;رؤيا&#34; الأردنية تدرس مقاضاة (دويتشه فيله) بعد قرار وقف التعامل معها بسبب &#34;معاداة السامية&#34;

"رؤيا" الأردنية تدرس مقاضاة (دويتشه فيله) بعد قرار وقف التعامل معها بسبب "معاداة السامية"