شؤون فلسطينية

فلسطين: 19 وفاة و6091 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 19 وفاة و6091 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 19 وفاة، و6091 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و8194 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات سجلت في المحافظات وفق التالي: قطاع غزة (4)، الخليل (6)، بيت لحم (3)، جنين (3)، قلقيلية (1)، نابلس (3).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 214، طوباس 78، قلقيلية 95، الخليل 508، بيت لحم 125، ضواحي القدس 56، جنين 190، نابلس 281، سلفيت 55، أريحا والأغوار 45، قطاع غزة 2647، مدينة القدس 1450، بعد إجراء 14272 فحصا.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت كما التالي: طولكرم 337، طوباس 34، قلقيلية 178، الخليل 771، بيت لحم 349، ضواحي القدس 323، جنين 391، نابلس 1865، سلفيت 209، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 700، مدينة القدس 1800.

ولفتت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأكدت وجود 116 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 320 مصابا، بينهم 34 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغت جرعات التطعيم المضادة للفيروس، والتي أعطيت للمواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية 3734 جرعة، و4169 في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين

اشتية: رئيسة برلمان لتوانيا أكدت موقف بلادها الثابت من حل الدولتين

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

غزة: تشييع جثمان القيادي بحماس &#34;زياد الظاظا&#34;

غزة: تشييع جثمان القيادي بحماس "زياد الظاظا"

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية

الخارجية: ندعو المواطنين لعدم التعامل مع مكاتب خدمات تدعي الوساطة بينهم وبين سفاراتنا

الخارجية: ندعو المواطنين لعدم التعامل مع مكاتب خدمات تدعي الوساطة بينهم وبين سفاراتنا

بلدية غزة: سنبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار بشارع عبد القادر الحسيني

بلدية غزة: سنبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار بشارع عبد القادر الحسيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

مؤسسات الأسرى توجه نداء للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من الجرائم ضد الإنسانية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية

بلدية غزة: سنبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار بشارع عبد القادر الحسيني

بلدية غزة: سنبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار بشارع عبد القادر الحسيني

&#34;حماية&#34;: الإعدامات الميدانية لم تتوقف ونطالب بتحقيق دولي بجريمة إعدام ثلاثة شبان

"حماية": الإعدامات الميدانية لم تتوقف ونطالب بتحقيق دولي بجريمة إعدام ثلاثة شبان

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يسيج أراض جرفها سابقًا شرق بيت لحم

الاحتلال يسيج أراض جرفها سابقًا شرق بيت لحم

منوعات

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

باسم سمرة يعتذر علنا لتركي آل شيخ..بعد وصف محمد صبحي بـ(مشخصاتي)

باسم سمرة يعتذر علنا لتركي آل شيخ..بعد وصف محمد صبحي بـ(مشخصاتي)

كورونا تزور يسرا للمرة الثانية من نفس العام وتؤجل أحلامها السعيدة

كورونا تزور يسرا للمرة الثانية من نفس العام وتؤجل أحلامها السعيدة

(مراد علمادر وأبو شهاب) مشروع عمل جديد يولد في تركيا

(مراد علمادر وأبو شهاب) مشروع عمل جديد يولد في تركيا

تسريبات تفضح شيرين وحسام حبيب معا من جديد

تسريبات تفضح شيرين وحسام حبيب معا من جديد

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

عربي

شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;محمد&#34;.. المولود الجديد للأمير حمزة بن الحسين

"محمد".. المولود الجديد للأمير حمزة بن الحسين

&#34;رؤيا&#34; الأردنية تدرس مقاضاة (دويتشه فيله) بعد قرار وقف التعامل معها بسبب &#34;معاداة السامية&#34;

"رؤيا" الأردنية تدرس مقاضاة (دويتشه فيله) بعد قرار وقف التعامل معها بسبب "معاداة السامية"