"حماية": الإعدامات الميدانية لم تتوقف ونطالب بتحقيق دولي بجريمة إعدام ثلاثة شبان



وحث المركز الحقوق، السلطة الوطنية الفلسطينية على إحالة ملف الإعدامات الميدانية للمحكمة الجنائية الدولية.



رام الله - دنيا الوطندان مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام ثلاثة مواطنين فلسطينيين ميدانياً بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، ويطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة.وأشار المركز إلى أن قوة إسرائيلية خاصة، أقدمت مساء أمسالثلاثاء الموافق 09/02/2022 على إعدام ثلاثة شبان فلسطينيين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة شبان من مدينة نابلس، وهم: أشرف المبسلط ، وأدهم مبروكة، ومحمد الدخيل.وقال المركز: "وفقاً لإفادات الشهود فقد اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة بمركبة نقل عمومي مدنية، حي المخفية بالجهة الجنوبية الغربية بمدينة نابلس، واعترضت مركبة كان يستقلها الشبان الثلاثة، وأمطرتها بزخات كبيرة من الرصاص أصابتهم بشكل مباشر، حيث تم نقل جثثهم إلى مستشفى رافيديا الحكومي بالمدينة.وجدد المركز إدانته لسياسة الإعدام الميداني التي تنتهجها سلطات الاحتلال الحربي في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة، فإنه يؤكد أن جريمة إعدام الشبان الثلاثة ، تصنف بأنها جريمة قتل خارج نطاق القانون، وهي جزء من سلسلة الجرائم المشابهة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الحربي بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بغطاء رسمي ووفقاً لتعليمات وتوجيهات المستويات العليا في دولة الاحتلال.وطالب المركز مجلس حقوق الإنسان بإيفاد لجنة تقصي حقائق للوقوف عند جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وفتح تحقيق جدي في جريمة إعدام الشبان الثلاثة .وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.