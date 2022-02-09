الاحتلال يسيج أراض جرفها سابقًا شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنسيجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراض جرفتها قبل أيام، في قرية كيسان، شرق بيت لحم.وأفاد الناشط أحمد غزال، بأن قوات الاحتلال قامت بتسييج أراضٍ جرفتها قبل يومين بمحاذاة مستوطنة "ايبي هناحل" الجاثمة على أراضي المواطنين، وتقدر مساحتها بأكثر من (30 دونما)، بهدف توسيع حدود المستوطنة وتحديدا المنطقة الصناعية فيها، والتي تضم عدة مصانع.يشار إلى أن قرية كيسان تتعرض إلى هجمة استيطانية منظمة، تتمثل بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها، وتجريف مساحات أخرى، والاعتداءات المتكررة عل رعاة الأغنام، في إطار سياسة التهجير والانقضاض على الأرض.