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شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل عمليات شق طرق وتجريف أراضٍ غرب الخليل

الاحتلال يواصل عمليات شق طرق وتجريف أراضٍ غرب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات تجريف أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا، وشق طرق لتعزيز الاستيطان غرب الخليل.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي ترقوميا، أحد أصحاب هذه الأراضي طارق ذباينة، بأن آليات الاحتلال تواصل عملها منذ نحو أسبوعين لشق طريق بمحاذاة مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي بلدة ترقوميا، بمحاذاة الشارع الالتفافي رقم 60.

وتقدر مساحة هذه الأراضي بنحو 2500 دونم، تعود ملكيتها لعائلات، الذباينة، اغريب، جعافرة، وغيرها من عائلات البلدة.

وقال الذباينة، إن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من عمليات التجريف والاعتداء على المزارعين واقتلاع الأشجار في منطقتي خلة سلامة ومراح سليمان، كما قامت ومجموعات استيطانية بزراعة هذه الأراضي بالأشجار الحرجية، فيما سلم الاحتلال المزارعين إخطارات لمنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي.

وجرفت قوات الاحتلال ساحة منشأة لتصليح المركبات في منطقة واد القف ببلدة ترقوميا غرب الخليل، تعود ملكيتها للمواطن رامي الفلاح.

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