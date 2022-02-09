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التنمية تطلع على خبرات الاردن ببناء نظام تحويل وطني شامل للنساء والفتيات وذوي الاعاقة

التنمية تطلع على خبرات الاردن ببناء نظام تحويل وطني شامل للنساء والفتيات وذوي الاعاقة
رام الله - دنيا الوطن
أجرت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بمديرة مركز محور لحماية النساء المعنفات سائدة الاطرش ومدير دائرة شؤون المرأة هبة جيبات في زيارة لتبادل الخبرات نظمتها اللجنة المصغرة لفريق نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات بالتعاون مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة الى المملكة الأردنية الهاشمية للإطلاع على أفضل الممارسات لبناء نظام تحويل وطني شامل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة .

حيث زار أعضاء اللجنة المصغرة لفريق نظام التحويل الوطني المجلس الوطني لشؤون الأسرة لتبادل الخبرات حول التجربة الأردنية في سبل حماية النساء المعنفات بما فيهن النساء ذوات الإعاقة

مدير دائرة شؤون المرأة هبة جيبات قالت " تأتي الزيارة في إطار بناء قدرات اللجنة المصغرة لفريق نظام التحويل الوطني، وضمن أنشطة برنامج الحماية والذي يهدف لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف."

وتابعت جيبات "اطلعنا على تجربة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتجربة الأردنية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً ودور المجلس في تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة في سبل الحماية الوطنية للنساء. " 

بدورها أكدت الأطرش أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتوفير الحماية والرعاية والتمكين للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي حيث يوفر مركز محور خدمات الحماية والراعية وخدمات الارشاد الاجتماعي والنفسي والارشاد القانوني اضافة لتمكين النساء من اعادة الاندماج بأسرهن ومجتمعهن.

وتخلل الزيارة عدد من ورشات العمل التي استعرضت خلالها جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة أبرز البرامج والتدخلات المتوفرة لدى الجمعية لتمكين النساء ذوات الاعاقة، وآلية تطوير تصور حول الإجراءات العملية الميدانية لتوفير الحماية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من وجهة نظر الشركاء الأساسيين لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، والأدوار والمسؤوليات المترتبة على كل شريك.



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