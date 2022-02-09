التميمي تبحث مع رئيس سلطة الطاقة التعاون المشترك في مشروع غاز غزة

رام الله - دنيا الوطنبحثت رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي مع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م. ظافر ملحم، سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في المشاريع التي تنفذها سلطة الطاقة وتتطلب الحصول على الموافقات البيئية وخاصة مشروع غاز غزة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر سلطة جودة البيئة بمدينة البيرة اليوم، بحضور المدراء العامين من سلطة جودة البيئة وطاقم من سلطة الطاقة.واستعرض م. ملحم خلال اللقاء، الجهود المبذولة من قبل طواقم سلطة الطاقة في المشاريع التي تتطلب الحصول على الموافقات البيئية مشيرا بأن مشروع غاز غزة من أهم المشاريع التطويرية في مجال الطاقة في قطاع غزة.وأكدت د. التميمي على التعاون المستمر لما فيه مصلحة الوطن، وعلى دعمها لإنجاز المشاريع التطويرية وخاصة مشروع غاز غزة وفق الشروط والمرجعيات والاشتراطات البيئية، لما يمثله المشروع من أهمية وخصوصية للقطاع.