"الشباب والثقافة" بغزة تثمن منع الكويت عرض فيلم لممثلة "إسرائيلية" على أراضيها

رام الله - دنيا الوطنثمنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، القرار الذي اتخذته وزارة الإعلام في دولة الكويت الشقيقة، بمنع عرض الفيلم السينمائي "Death on the Nile" بطولة الممثلة "الإسرائيلية"؛ المجندة السابقة في جيش الاحتلال "جال جادوت"، على أراضيها وسحبه من دور السينما الكويتية.وقالت الهيئة في بيان لها: "إن هذا القرار النبيل يُعد انتصارًا للحقوق الفلسطينية، وامتدادًا للمواقف الرسمية والشعبية لدولة الكويت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمه المستمر في نضاله ضد الاحتلال، وحقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني".وأضافت: "لا تزال دولة الكويت الشقيقة تؤكد على وفائها والتزامها بمبادئها الأصيلة؛ التي ترفض التطبيع بشكلٍ مطلق وحازم، وأخر تلك المواقف الوطنية انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس الأرضي محمد العوضي، من مواجهة لاعب إسرائيلي في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عام المقامة في دولة الامارات".وتابعت الهيئة: "ندعو الدول العربية والإسلامية كافة لتحذو حذو دولة الكويت، وتمنع عرض الفيلم على أراضيها، واتخاذ مواقف شجاعة لحظر أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال، وتجريم التطبيع والمطبعين".وأكدت أن التطبيع مع الاحتلال يُعد من أخطر التهديدات المحدقة بالقضية الفلسطينية، كونه يستهدف نسف الرواية التاريخية الفلسطينية، وتزييف الوقائع والحقائق وفرض الأمر الواقع للقبول بالاحتلال في المنطقة العربية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.يذكر أن بطلة الفيلم "جال جادوت" دعت بشكل واضح خلال عدوان 2014 على غزة، إلى الإمعان في قتل الفلسطينيين والأطفال.