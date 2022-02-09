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شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم مبنى بالناصرة ومستوطنون يشرعون بناء مستوطنة بالنقب

الاحتلال يهدم مبنى بالناصرة ومستوطنون يشرعون بناء مستوطنة بالنقب
رام الله - دنيا الوطن
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، مبنى في مدينة الناصرة بالداخل المحتل، فيما شرع مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية على أراضٍ لعرب الزيادنة بالنقب المحتل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت بناية مكونة من 3 طوابق في مدينة الناصرة بالداخل المحتل، بدعوى عدم الترخيص، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت، الأحد الماضي، منزل عائلة طارق محارب في حي شنير بمدينة اللد، وشردت 11 نفرًا من أبناء العائلة.

ويستند الاحتلال في عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالداخل المحتل إلى قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني في المدن المحتلة كقانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءاً منه.

ويتهدد الهدم أكثر من 50 ألف منزل فلسطيني في الداخل المحتل بدعوى عدم الترخيص أو تنفيذ مشاريع تهويد واستيطان.

وفي سياق آخر، اقتحم عشرات من المستوطنين، فجر اليوم الأربعاء، أراضي قرية عرب الزيادنة قرب رهط بالنقب المحتل، ونصبوا مجموعة من الخيام ووضعوا اليد على الأراضي بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المكان.

وذكرت مصادر محلية أن 50 مستوطنا اقتحموا الأراضي التابعة لعرب الزيادنة، ونصبوا مجموعة من الخيام في المكان، وسط محاصرة قوات الاحتلال.

وتوجهت دعوات للأهالي في رهط بالتوافد إلى المنطقة والتصدي للمستوطنين وإخراجهم من الأراضي.

وأشارت المصادر إلى أن عضو كنيست الاحتلال "ايتمار بن جفير" وصل مسلحًا بحماية قوات الاحتلال إلى أرض الزيادنة التي نصب عليها مستوطنون خيامًا لإقامة بؤرة استيطانية.

وأظهر مقطع فيديو مستوطنين يتراقصون بعد نصبهم خيامًا لإقامة البؤرة الاستيطانية.

واندلعت مواجهات خلال الشهر الماضي في النقب المحتل، كرد على قرار حكومة الاحتلال بدء تشجير أراض خاصة بفلسطينيي النقب، الأمر الذي عد محاولة لسرقة أراضيهم لصالح الصندوق، وسط تضامن شعبي واسع.

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