الاحتلال يزعم احباط مخطط لعملية هروب كبيرة من سجن عوفر

رام الله - دنيا الوطنزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، احباط مخطط لتنفيذ عملية هروب كبيرة لأسرى فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي.وقالت صحيفة (هآرتس)، إنه وقبل ثلاثة أيام، وخلال عملية تفتيش مفاجئة جرت في قسم أسرى حمـاس في سجن عوفر، تم ضبط ورقة رسم عليها خريطة مفصلة لحفر نفق مخصصة حسب الاشتباه للهروب من السجن.وبحسب مسؤول أمني نقلت عنه الصحيفة، فإن التفتيش جاء في إطار قرار مفوضة السجون "كاتي بيري" وحال دون بدء محاولة هروب جديدة.وقالت مصلحة السجون إن ضبط في إحدى الزنازين رسم يوضح بالتفصيل الدوائر الأمنية في السجن، تم فصل سجناء الزنزانة وصنّف كل واحد منهم بـ "مخاطر عالية للهروب"، وتم نقلهم على الفور إلى جناح منفصل وتشديد الحراسة عليهم.