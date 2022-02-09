الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين، خلال مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين.والمعتقلون من "حزما" هم: وليد الخطيب، زايد الخطيب، محمد صلاح الدين، عصام الخطيب، ومحمد الخطيب.وتتعرض بلدة حزما، التي تقع في مركز الضفة الغربية، ويمر عبرها طريق يصل شمال الضفة بجنوبها، لانتهاكات متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي، عبر التضييق على أهلها واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات.كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأسير المحرر يوسف شلاتوة من قرية عابود غرب مدينة رام الله.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.