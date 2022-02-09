شؤون فلسطينية

"التعاون الاسلامي" تدين جريمة الاحتلال الاسرائيلي اعدام ثلاثة فلسطينين بنابلس

"التعاون الاسلامي" تدين جريمة الاحتلال الاسرائيلي اعدام ثلاثة فلسطينين بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
دانت منظمة التعاون الاسلامي جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي البشعة التي اودت بحياة ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة نابلس، معتبرة أن ذلك  يأتي في سياق سياسة الاعدامات الميدانية والقتل العمد التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والضغط على اسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الاعمال  الإجرامية،  ومساءلتها عن جميع انتهاكاتها وسياساتها العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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