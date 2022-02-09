شؤون فلسطينية

منخفض جوي قوي يضرب فلسطين اليوم

منخفض جوي قوي يضرب فلسطين اليوم
رام الله - دنيا الوطن

توقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم / ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

 

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم / ساعة والبحر مائجا.

 

وغدا الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم / ساعة والبحر مائجا.

 

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 

والسبت المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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