شؤون فلسطينية

وزير الداخلية: الأجهزة الأمنية ستتخذ كل الإجراءات لفرض الأمن في الخليل

وزير الداخلية: الأجهزة الأمنية ستتخذ كل الإجراءات لفرض الأمن في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لفرض الأمن والنظام في مدينة الخليل ولن تسمح بتجاوز القانون.

وشدد هب الريح خلال زيارته إلى الخليل، اليوم الثلاثاء، على أهمية الدور الاجتماعي لوجهاء العشائر ورجال الاقتصاد في مساعدة الأمن على فرض الاستقرار والسلم الأهلي في المدينة.

والتقى وزير الداخلية خلال الزيارة، مع المحافظ جبرين البكري ومدراء الأجهزة الأمنية وممثلين عن وجهاء العشائر في المحافظة، ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية، وناقش معهم الوضع الأمني في المدينة وكيفية علاج ذلك من خلال المحاور المجتمعة الثلاثة.

كما تفقد قوى الأمن على الأرض، وشدد على اهتمام سيادة الرئيس محمود عباس بمحافظة الخليل الأبية وباقي المحافظات لتحقيق الهدف الأسمى وهو حالة الاستقرار الأمني والاجتماعي والسلم الأهلي، مؤكدًا أن المؤسسة الأمنية ستبقى الدرع الواقي لحماية الوطن والمواطن.

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