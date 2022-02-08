شؤون فلسطينية

البكري يلتقي سفير دولة فلسطين بالرياض ويبحث العديد من القضايا التي تتعلق بعمل "الأوقاف"

البكري يلتقي سفير دولة فلسطين بالرياض ويبحث العديد من القضايا التي تتعلق بعمل "الأوقاف"
رام الله - دنيا الوطن
التقى الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية السيد
بسام الأغا سفير دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية ، وتم بحث العديد من القضايا التي تتعلق بعمل وزارة الأوقاف خاصة موسم الحج القادم وتسيير رحلات العمرة وذلك في ظل القوانين الجديدة المعمول بها بسبب انتشار فيروس (كورونا).

وأكد البكري على عمق العلاقات الفلسطينية السعودية والتي تتمثل بالدعم المستمر والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، مشيرا إلى التسهيلات المقدمة لوزارة الأوقاف من قبل وزارة الحج السعودية لحجاج فلسطين و الامتيازات التي تحظى بها البعثة الفلسطينية .

بدوره أطلع الأغا سماحة الوزير والوفد المرافق على الجهود التي تبذلها سفارة دولة فلسطين في الرياض بخدمة ابناء شعبنا والجالية الفلسطينية في المملكة وتذليل كافة الصعوبات أمامهم .

ووضع الأغا الوزير بصورة الإجراءات الوقائية الجديدة المعمول بها في المملكة على من يرغب بأداء العمرة حفاظا على سلامتهم وحرصا على عدم انتشار هذا الوباء .

وأشاد الأغا بالتعاون الكبير من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية ووزارة الصحة مع سفارة دولة فلسطين خاصة بما يتعلق باستقبال المعتمرين وتسهيل الإجراءات لهم ليؤدوا العمرة بكل سلامة وأمان .

ورافق سماحة الشيخ حاتم البكري في زيارته للمملكة العربية السعودية عطوفة وكيل الوزارة حسام أبو الرب ومدير عام الحج والعمرة فضل قنيبي.

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