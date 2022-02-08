شؤون فلسطينية

"التحرير الفلسطينية" تدين الجريمة البشعة التي نفذها جيش الاحتلال في نابلس

"التحرير الفلسطينية" تدين الجريمة البشعة التي نفذها جيش الاحتلال في نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دانت جبهة التحرير الفلسطينية، الجريمة البشعة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بحق ثلاثة شبان فلسطينيين كانوا يستقلون سيارتهم في نابلس.

وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها، إن جريمة اعدام أدهم الشيشاني ومحمد أبو الرائد وأشرف المبسلط، دليل واضح على ان الاحتلال مصمم على سياسته العنصرية القائمة على القتل والتدمير واستسهال حياة المواطن الفلسطيني الأعزل وضرب كل القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط .

وطالبت التحرير الفلسطينية المحكمة الدولية بسرعة تقديم لوائح اتهام بحق قادة الجيش الاسرائيلي ومحاسبتهم على جرائمهم المستمرة بحق ابناء شعبنا نتيجة الصمت الدولي وغض الطرف من قبل المنظمات الدولية التى تنص على حقوق الانسان وتعمل على تجسيدها على أرض الواقع .

وإذ تتوجه التحرير الفلسطينية بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهداء تعاهدهم على المضي قدما في طريق تحرير الأرض والانسان من دنس الاحتلال الصهيوني الغاصب.

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