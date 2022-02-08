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الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الثلاثاء، عدداً كبيراً بحالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 35 وفاة و22720 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13382 وفاة و1374453 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة، فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة 30.11%، وبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 162653 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 227 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 229 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1172 حالة.

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