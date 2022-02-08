حسام بدران: فئة محدودة بحركة فتح تتفرد بالقرار الفلسطيني وهي "معزولة عن الشعب"





وقال بدران: إن شهداء نابلس الذين ارتقوا اليوم أوصلوا رسالة واضحة بأن طريق المقاومة هو البوصلة، مشيراً إلى أن استمرار المقاومة في مدن الضفة في الآونة الأخيرة يؤكد أنه الطريق الصحيح.



وأضاف أن من "يرفع راية المقاومة هو من يحدد الصراع مع العدو الصهيوني"، مشدداً على أن "الشعب الفلسطيني يؤمن بالمقاومة ومتمسك بها والبوصلة واضحة تجاه العدو الصهيوني".



وأشاد بدران بعمليات إطلاق النار التي تستهدف الاحتلال والمستوطنين في مدن وقرى الضفة، وقال: إن نابلس جبل النار هي مدينة الشهداء ومدينة الجهاد والمقاومة، وأن الحدث الإجرامي اليوم يأتي في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن الالتفاف الحقيقي للشعب الفلسطيني حول المقاومة التي توحد وتجمع الشعب الفلسطيني، "لا حول مشروع التنسيق الأمني".وأوضح في تصريح لقناة (الأقصى): أن "فئة محدودة في حركة فتح تتفرد بالقرار الفلسطيني وهذه الفئة أصبحت معزولة عن الشعب ولا يوجد بينها وبين الشعب أي ثقة"، وفق تعبيره.