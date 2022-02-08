طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس





وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.















رام الله - دنيا الوطنتعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (10 فبراير).