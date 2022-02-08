شؤون فلسطينية

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (10 فبراير).

وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.





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