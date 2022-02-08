التميمي يحذر المجتمع الدولي من عواقب الصمت عن جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنحذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، المجتمع الدولي من مغبة مواصلة الصمت على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، معتبرا ذلك "ضوءاً أخضر لتغول الاحتلال بالدم الفلسطيني والاستهتار بكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".وقال، في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الثلاثاء، إن "إفلات الاحتلال من العقاب، في ظل ممارسته لعمليات القتل والإعدام الميداني الذي راح ضحيتها ثلاثة شبان في مدينة نابلس ظهر اليوم وعمليات الهدم والتطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، خاصة في ظل تقرير (أمنستي) الذي ساق إثباتات وأدلة لا تقبل التأويل باعتبار الاحتلال كيانا عنصريا، يجعل المجتمع الدولي شريكا لهذا الاحتلال ويتحمل وزر جرائمه وعدوانه".ودعا التميمي أبناء شعبنا إلى التصدي لإرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه "فلا يمكن أن يبقى الدم الفلسطيني والأرض والمقدسات والحقوق عرضة للعدوان الهمجي الذي سيؤدي بالنهاية إلى انفجار الأوضاع بشكل لا تحمد عقباه".