(فدا) يستهجن الصمت الرسمي والأهلي على مرور الأزمة التي تسببت بإغلاق جامعة بيرزيت

رام الله - دنيا الوطناستهجن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، الصمت الرسمي والأهلي على مرور الأزمة التي تسببت بإغلاق جامعة بيرزيت منذ شهرين دون حل الأمر ألحق أفدح الأضرار بالطلبة وانتظام العام الجامعي وفقا للأصول فضلا عن تأثير ذلك على سمعة الجامعة الأكاديمية.وطالب (فدا) كل الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها إدارة جامعة بيرزيت ومجلس طلبتها ولجنة العاملين فيها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعمل سريعا على تشكيل خلية أزمة هدفها العمل على ضمان انتظام العملية الدراسية في الجامعة بأسرع وقت ممكن.وشدد (فدا) على ثقته بإمكانية التوصل لمثل هذا الحل كونه من غير المسموح لأي شيء أن يكون عائقا أمام انتظام العملية الدراسية باعتبار الحصول على العلم من حقوق الانسان الأساسية ويجب احترام هذا الحق وعدم تعطيله أو تقييده.كما أعرب (فدا) عن ثقته بجامعة بيرزيت وبدورها التنويري والوطني والتنموي في المجتمع الفلسطيني إلى جانب شقيقاتها من الجامعات والمعاهد الفلسطينية الأخرى، داعيا إلى الحفاظ على هذا الدور وتطويره