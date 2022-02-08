"رؤيا" الأردنية تدرس مقاضاة (دويتشه فيله) بعد قرار وقف التعامل معها بسبب "معاداة السامية"



وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس فارس الصايغ، في تصريح مقتضب، أنه وبحسب الإنذار الخطي سيتم إمهال (دويتشه فيله DW) الألمانية، أسبوعاً لإرسال ردها على الإنذار الذي تلقته.



وكشف أنه وفي حال لم تف (دويتشه فيله DW) بالتزاماتها وفقا للاتفاقيات التي وقعتها سابقا، فإن مجموعة رؤيا الإعلامية تدرس رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في الأردن وألمانيا بحق (DW) التي تعتبر وفقا لأحكام القانون سارية المفعول حاليا.



وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن مجموعة رؤيا الإعلامية ومنذ انطلاقها لم تخرج عن المضمون الإعلامي والإطار الأخلاقي، وذلك من منطلق تأديتها رسالتها بشكل راقٍ لا يخالف الأطر الإعلامية الملتزمة، حفاظا على المبادئ أولا، وعلى العقود المبرمة مع أي أطراف.









وجدد الصايغ تأكيده أن "رؤيا" مستمرة في تعزيز الثقة بينها وبين مشاهديها، ولا يمكنها بثّ ما يسيء للإنسانية، ولا يمكنها أيضا عدم تغطية الأعمال العدائية التي تطال المدنيين الأبرياء، مشددا على أن رؤيا ليست "معادية للسامية"، التي تعتبر خطا أحمرا ومن "مُسلمات" مجموعة رؤيا الإعلامية ولا يمكن المساومة على ذلك.









يشار إلى أن (دويتشه فيله) الألمانية قررت تعليق اتفاقياتها مع "رؤيا" بعد شن حملة معادية تتهم "رؤيا" بـ"معاداة السامية"، الأمر الذي جعل "رؤيا" تعرب عن أسفها من القرار.









وكانت الصحفية الفلسطينية، مرام سالم: قالت إن وكالة (دويتشه فيله) الألمانية، قامت بفصلها على خلفية منشور نشرته عبر صفحتها بموقع (فيسبوك).









وأضافت الصحفية مرام، عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): "لقد تم إعلامي الآن بقرار فصلي من الدويتشه فيله، وذلك عقب نشر صحفي ألماني تقريرا يتهمني مع زملاء آخرين بمعاداة السامية وإسرائيل، وذلك بسبب بوستات منشورة عبر (فيسبوك)".









وذكرت "في حالتي فإن البوست خاصتي لم يكن يحتوي على أي تعبير معاد للسامية، ولم يذكر إسرائيل، بل تحدثت عن حرية التعبير في أوروبا فقط".









ونشرت مرام نص المنشور الذي تم فصلها بسببه، بعنوان: "حرية التعبير وإبداء الرأي في أوروبا وهم".







رام الله - دنيا الوطنوجهت مجموعة "رؤيا" الإعلامية، اليوم الثلاثاء، إنذاراً خطياً لـ (دويتشه فيله DW) الألمانية، أبلغتها ضرورة التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع "رؤيا" وفقا للقوانين المعمول بها.وأعلنت (دويتشيه فيله) في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقف التعاون مع قناة (رؤيا) التلفزيونية الأردنية، بزعم اكتشاف منشورات معادية للسامية نشرتها القناة في وسائل التواصل الاجتماعي.