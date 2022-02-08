إصابة 60 أسيراً بفيروس (كورونا) في قسم 12 بسجن "نفحة"

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة 60 أسيراً بفيروس (كورونا) في قسم 12 بسجن (نفحة).وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن هذا القسم يتواجد فيه 60 أسيراً أصيبوا جميعا بالفيروس، ويتواجد فيه عدد من المرضى وكبار السن.ولفت إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى، بالإضافة لعدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين، أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السّجون.