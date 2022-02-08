شؤون فلسطينية

إصابة 60 أسيراً بفيروس (كورونا) في قسم 12 بسجن "نفحة"

إصابة 60 أسيراً بفيروس (كورونا) في قسم 12 بسجن "نفحة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة 60 أسيراً بفيروس (كورونا) في قسم 12 بسجن (نفحة).

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن هذا القسم يتواجد فيه 60 أسيراً أصيبوا جميعا بالفيروس، ويتواجد فيه عدد من المرضى وكبار السن.

ولفت إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى، بالإضافة لعدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين، أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السّجون.

أخبار ذات صلة

طالع: مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات مهمة

طالع: مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات مهمة

إصابة مسن بكسور في اعتداء للمستوطنين شرق بيت لحم

إصابة مسن بكسور في اعتداء للمستوطنين شرق بيت لحم

جماهير غفيرة تشيع جثامين الشهداء الثلاثة في نابلس

جماهير غفيرة تشيع جثامين الشهداء الثلاثة في نابلس

(تعديل الحافلة المصرية).. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

(تعديل الحافلة المصرية).. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

بعد عملية الاغتيال في نابلس.. خشية إسرائيلية من موجة تصعيد في الضفة

بعد عملية الاغتيال في نابلس.. خشية إسرائيلية من موجة تصعيد في الضفة

(فدا) يدين الجريمة البشعة التي اقترفها الاحتلال في نابلس

(فدا) يدين الجريمة البشعة التي اقترفها الاحتلال في نابلس

الجامعة العربية تدين جريمة الاحتلال في مدينة نابلس

الجامعة العربية تدين جريمة الاحتلال في مدينة نابلس

وزارة الاتصالات تطلق الطابع البريدي الفلسطيني &#34;شهداء مقابر الأرقام&#34;

وزارة الاتصالات تطلق الطابع البريدي الفلسطيني "شهداء مقابر الأرقام"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة مسن بكسور في اعتداء للمستوطنين شرق بيت لحم

إصابة مسن بكسور في اعتداء للمستوطنين شرق بيت لحم

(فدا) يدين الجريمة البشعة التي اقترفها الاحتلال في نابلس

(فدا) يدين الجريمة البشعة التي اقترفها الاحتلال في نابلس

الجامعة العربية تدين جريمة الاحتلال في مدينة نابلس

الجامعة العربية تدين جريمة الاحتلال في مدينة نابلس

وزارة الاتصالات تطلق الطابع البريدي الفلسطيني &#34;شهداء مقابر الأرقام&#34;

وزارة الاتصالات تطلق الطابع البريدي الفلسطيني "شهداء مقابر الأرقام"

المركز الفلسطيني يدين بشدة عودة الاحتلال لتنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون

المركز الفلسطيني يدين بشدة عودة الاحتلال لتنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون

قطر الخيرية - فلسطين تصدر بياناً بشأن إعلان عن حملة نصرة الأسرى الفلسطينيين

قطر الخيرية - فلسطين تصدر بياناً بشأن إعلان عن حملة نصرة الأسرى الفلسطينيين

فيديو.. مستوطن يدخل نابلس بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار

فيديو.. مستوطن يدخل نابلس بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار

المبادرة الوطنية: جريمة الاغتيال البشعة في نابلس ستزيد المقاومة عنفوانا

المبادرة الوطنية: جريمة الاغتيال البشعة في نابلس ستزيد المقاومة عنفوانا

منوعات

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

بعد ريان.. دنيا سمير غانم تناشد لمساعدة هذا الطفل

بعد ريان.. دنيا سمير غانم تناشد لمساعدة هذا الطفل

شاهد: رامي صبري يفاجئ منتخب مصر بهذه الهدية

شاهد: رامي صبري يفاجئ منتخب مصر بهذه الهدية

شاهد كيف فاجأ أحمد سعد جمهوره بخبر حمل زوجته

شاهد كيف فاجأ أحمد سعد جمهوره بخبر حمل زوجته

شاهد: مي العيدان تشن هجوم كبير على روان بن حسين وتنتقد أغنيتها الأخيرة

شاهد: مي العيدان تشن هجوم كبير على روان بن حسين وتنتقد أغنيتها الأخيرة

شاهد: مي عمر تنهار من البكاء بعد حديثها عن الطفل ريان

شاهد: مي عمر تنهار من البكاء بعد حديثها عن الطفل ريان

شاهد: كيف أنقذ حمو بيكا نفسه من هجوم الفنانة شمس عليه

شاهد: كيف أنقذ حمو بيكا نفسه من هجوم الفنانة شمس عليه

الموت يفجع الفنان أحمد العوضي

الموت يفجع الفنان أحمد العوضي

حورية فرغلي تثير الجدل &#34;أنا شوفت عفاريت ولد وبنت في شقتي وعادي&#34;

حورية فرغلي تثير الجدل "أنا شوفت عفاريت ولد وبنت في شقتي وعادي"

عربي

وكالة: اشتباكات مع الحوثيين بالقرب من الحدود السعودية تخلف عشرات القتلى والجرحى

وكالة: اشتباكات مع الحوثيين بالقرب من الحدود السعودية تخلف عشرات القتلى والجرحى

ليبيا: الإعلان عن مرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة

ليبيا: الإعلان عن مرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها