دولي

نفتالي بينت: نشهد ارتفاعاً بحدة التهديدات على الساحة البحرية وممرات التجارة

نفتالي بينت: نشهد ارتفاعاً بحدة التهديدات على الساحة البحرية وممرات التجارة
نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الثلاثاء، إن الأخير قام اليوم بزيارة إلى قاعدتي سلاح البحرية في "عتليت" وحيفا برفقة رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، وقائد سلاح البحرية.

وقال بينت خلال الزيارة للقاعدتين: "خلال الآونة الأخيرة نشهد ارتفاعا في حدة التهديدات على الساحة البحرية وممرات التجارة، إنني أرى ذلك تحديًا بكل تأكيد، وينبغي الإدراك بأن الهدف المقصود لهذه التهديدات هو إسرائيل ، ولكنه ليس فقط إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأضاف: "بالتالي، يسرني بشكل خاص إقامة التعاون الاستراتيجي الذي يتشكل تدريجيًا مع الولايات المتحدة من خلال المناورات البحرية المشتركة وكذلك مع غيرها من أصدقائنا في هذه المنطقة".

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