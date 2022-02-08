دولي

إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون يحدد فترة ولاية منصب رئيس الوزراء

إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون يحدد فترة ولاية منصب رئيس الوزراء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، في إسرائيل، بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بتحديد فترة ولاية منصب رئيس الوزراء، لتكون على الأكثر ثمانية أعوام.

يأتي ذلك تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في (كنيست)، حيث  طرح مشروع القانون وزير العدل، غدعون ساعار، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال ساعار:  إن "تحديد فترة الولاية يعد مبدأً هاما ويضمن عمل القائمين عل السلطة لمصلحة المواطنين بدلا من مصلحتهم الشخصية وبقائهم على سدة الحكم مقتبسا اقوال رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغين ان لبقاء في السلطة لأمد طويل يشكل خطرا على حرية الشعب واخلاقية الحكم ويولد الفساد".

يشار إلى أن هذا القانون لن يكون نافذ المفعول بأثر رجعي وعليه ستكون الفرصة متاحة أمام من تولى منصب رئيس الوزراء في الماضي التنافس مرة أخرى على المنصب.

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