جماهير غفيرة تشيع جثامين الشهداء الثلاثة في نابلس

واستشهد ثلاثة شبان برصاص قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس، ظهر اليوم الثلاثاء، حيث كانوا الشبان الثلاثة يستقلون سيارة وسط المدينة.

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا باتجاه دوار الشهداء وسط المدينة، ومن ثم لمواراتهم الثرى في المقبرة الشرقية.وردد المشاركون في الموكب، الذي طاف شوارع المدينة، الهتافات المنددة بالجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.يشار إلى أن محافظة نابلس، أعلنت الإضراب الشامل يوم غدٍ الأربعاء، حداداً على أرواح الشهداء الثلاثة.