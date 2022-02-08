(تعديل الحافلة المصرية).. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

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كما سيكون السفر للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/6). كما سيكون السفر للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/6).









مشيرة إلى أن أهمية التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.



كما شددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.







رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء.والسفر سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة + الثامنة + التاسعة + العاشرة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/7).