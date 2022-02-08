بعد عملية الاغتيال في نابلس.. خشية إسرائيلية من موجة تصعيد في الضفة





وأضاف الصحفي الإسرائيلي، بأن غزة أيضاً تحاول تحريض وإشعال المنطقة، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي الإسرائيلي، شاي ليفي من (القناة 12)، إن هناك خشية إسرائيلية من موجة تصعيد في الضفة الغربية، بعد عملية اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس.وأوضح أن المؤسسة الأمنية، تخشى بأن تؤدي عملية الاغتيال اليوم إلى موجة تصعيد، لأنها في الغالب لأنها تمت في وضح النهار، مما أدى إلى إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بعدد غير قليل من مقاطع الفيديو والصور حولها".