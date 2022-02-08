إثر إصابته بجلطة دماغية.. نقل الوزير الإسرائيلي عيساوي فريج لوحدة العناية المركزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، نُقل إلى المستشفى، إثر إصابته بجلطة دماغية.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن فريج يتلقى العلاج الطبيعي في قسم العناية الفائقة في قسم الأعصاب في مستسفى "إيخيلوف".وبرز اسم عيساوي فريج (58 عاماً) في تشكيلة حكومة نفتالي بينت، عن حزب (ميرتس) اليساري، الذي حصل على ثلاث مناصب وزارية، ولديه ستة نواب في (كنيست).وفريج هو ابن بلدة كفر قاسم، ولد عام 1963، متزوج وله سبعة أبناء، وهو عضو في (ميرتس) منذ 25 عاماً.