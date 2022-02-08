شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تدين جريمة الاحتلال في مدينة نابلس

الجامعة العربية تدين جريمة الاحتلال في مدينة نابلس
جانب آثار جريمة الاحتلال في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جامعة الدول العربية جريمة إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة شبان في منطقة المخفية بمدينة نابلس اليوم الثلاثاء.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، إن هذه الجريمة تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، ومواصلة ارتكاب جرائم التصفية والإعدام الميداني والقتل المتعمد الوحشي، ما يعكس الطبيعة الإجرامية العنصرية للاحتلال وتنفيذا للسياسات الرسمية الإرهابية الممنهجة.

وحمل الأمين العام المساعد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اليوم الدموية وتداعيتها والتي تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة التي يواصل الاحتلال ارتكابها، في انتهاك لكافة المواثيق والقوانين الدولية، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي والشرعية الدولية.

وقال إن على المجتمع الدولي ومنظماته ذات الصلة، خاصة مجلس الأمن، تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لوقف هذا المسلسل الإجرامي والانتقال لإنفاذ العدالة الدولية بمساءلة الاحتلال ومنظومته العنصرية، والعمل العاجل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي أقرها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية بإنفاذ القرارات الكفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة والاستقلال طريقا لتحقيق السلام في المنطقة وتعزيز صرح السلام الدولي.

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