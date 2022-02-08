دولي

نفتالي بينت يُعلق على عملية جيش الاحتلال في نابلس

نفتالي بينت يُعلق على عملية جيش الاحتلال في نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، على العملية التي نفذها جيش الاحتلال، في مدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه "لا حصانة للإرهابيين. فكل من يعتدي علينا سيتم المساس به"، وفق زعمه.

واستشهد ثلاث شبّان فلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشبان الثلاثة برصاص الجيش الإسرائيلي بمنطقة المخفية وسط مدينة نابلس.

ونشرت "الصحة" أسماء الشهداء، وهم: محمد أبو الرائد، وأدهم الشيشاني، وأشرف المبسلط.

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