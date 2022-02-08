شؤون فلسطينية

قطر الخيرية - فلسطين تصدر بياناً بشأن إعلان عن حملة نصرة الأسرى الفلسطينيين

قطر الخيرية - فلسطين تصدر بياناً بشأن إعلان عن حملة نصرة الأسرى الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت قطر الخيرية - فلسطين اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن إعلان عن حملة نصرة الأسرى الفلسطينيين.

 وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها تفاجأت بإعلان يروج على موقع (فيسبوك) يزج باسم قطر الخيرية، ويزعم البدء بحملة لنصرة الأسرى الفلسطينيين ودعم أسرهم عبر خاصية الرسائل الإلكترونية،  نافية نفياً قاطعاً أن تكون الصفحة التي تبث مثل هذه المنشورات الوهمية تمت لها بصلة، كما تنفي تماماً القيام بمثل هذه الحملات.

وفيما يلي نص البيان:

لاتزال تحرص قطر الخيرية على ترسيخ وتعزيز رسالتها في المجتمع الفلسطيني، ألا وهي دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً وفقاً لمبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئات الفلسطينية الرسمية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وشركاء التنمية والعمل الإنساني، وتسعى جاهدة أن تكون يد عون تمد لكافة الفئات المحتاجة.

غير أننا تفاجأنا بإعلان يروج على موقع فيسبوك يزج باسم قطر الخيرية، ويزعم البدء بحملة لنصرة الأسرى الفلسطينيين ودعم أسرهم عبر خاصية الرسائل الإلكترونية.

وانطلاقاً من مفهوم الشفافية في التعامل مع الجمهور، فإن قطر الخيرية في فلسطين تنفي نفياً قاطعا أن تكون الصفحة التي تبث مثل هذه المنشورات الوهمية تمت لها بصلة، كما تنفي تماماً القيام بمثل هذه الحملات، وتهيب بكافة وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التعامل مع الإعلان المضلل.

وبناء عليه، فإننا نخلي مسؤولياتنا عن هذا الإعلان الرائج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا (فيسبوك) والذي يستغل فيه حاجة بعض الأسر، لأجل غايات مشكك في مصداقيتها. 

وفي الوقت الذي نؤكد فيه على متانة العلاقة التي تجمعنا بوسائل الإعلام المحلية، فإننا نشدد على ضرورة أن تتوخى هي ومنصات التواصل الاجتماعي مزيدا من الدقة في التعامل مع هذه المنشورات المضللة.    

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